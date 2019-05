Verso le amministrative. Lega sulla vicenda Tacconi: ‘Emerge ancora una volta il problema tra controllori e controllati’

Follonica: “Nella vicenda Tacconi il problema controllori/controllati che, come Lega, avevamo sollevato alcune settimane fa si presenta in tutta la sua evidenza”. Lo sostiene il Carroccio con il segretario provinciale Andrea Ulmi e il responsabile di Follonica e Scarlino Roberto Azzi.

“Nessuno mette in dubbio il problema fisico della Tacconi, cui auguriamo una pronta guarigione – sostiene Azzi - Qui però c'è una questione di opportunità di fronte alla vicenda che il nostro partito ha sollevato attraverso il consigliere Daniele Pizzichi ed ai consiglieri del Movimento Cinque Stelle.

Qualche settimana fa, in occasione della richiesta di mobilità del presidente della Conferenza dei Sindaci della Asl Toscana Sud-Est Giacomo Termine sulla stessa Asl, domanda che poi non ha avuto seguito, sollevammo la 'questione di opportunità' che secondo noi è prioritaria”.

Qui Azzi pone una domanda. “Come fanno il sindaco Benini e l'assessore Giorgeri – chiede ancora il responsabile- a controllare una loro dipendente che, alla stesso tempo, è segretaria dell'unione comunale Pd e che, di fatto, ha avuto un ruolo determinante nella loro ricandidatura alle prossime elezioni? E allo stesso tempo come fa la Tacconi a controllare l'operato di Benini e della Giorgeri che sono poi i suoi datori di lavoro?”.

La risposta di Roberto Azzi è semplice. “Nulla di illegale in questo caso – spiega il referente del Carroccio nella città del Golfo- ma le questioni, appunto, di opportunità conducono a quella che, a nostro giudizio, al di là della responsabilità disciplinare della Tacconi, è una grave responsabilità politica di cui Benini e Giorgeri dovranno rispondere ai cittadini follonichesi.

Perché ci domandiamo come fanno, di fronte ad un infortunio evidente e dietro ad un ricovero ospedaliero, con la necessità di un'assenza dal lavoro, abbiano giustificato la presenza della Tacconi, non ad uno, ma a più eventi pubblici avvenuti in orario d'ufficio. Dunque noi non vogliamo sostituirci a nessuno per appurare eventuali, altre, responsabilità, ma come Lega denunciamo quella politica che è grave e che, evidentemente, mette in imbarazzo lo stesso primo cittadino ed il suo assessore”.

Sulla vicenda interviene anche il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi. “Abbiamo letto le dichiarazioni della Tacconi che minaccia querele nei confronti del nostro consigliere Daniele Pizzichi e dei due colleghi che hanno sollevato il caso – sostiene Ulmi- Come Lega diamo tutto il nostro sostegno a Pizzichi che ha avuto il merito, insieme a Cecchini e Gianfaldoni, di far capire ai cittadini quello che stava accadendo e di dare loro una possibilità di giudizio in più sull'operato del Sindaco Benini e dell'assessore Giorgeri.

Un comportamento che la Tacconi, fra l'altro, ammette e ricevendo, e questa è la cosa che più ci lascia perplessi, la solidarietà anche di alcuni compagni di partito. A nostro giudizio – aggiunge il segretario del Carroccio- questo è il rischio che si corre dopo settanta anni ininterrotti di governo pensando, evidentemente, che ogni comportamento possa essere giustificato”. Ulmi conclude con una riflessione in vista della prossima scadenza elettorale.

“Credo - afferma- che il Sindaco Benini e l'assessore Giorgeri, di fronte all'evidenza, dovrebbero dimettersi anticipando di poche settimane quello che, siamo convinti, sarà il giudizio degli elettori di Follonica”.