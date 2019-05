Verso le Europee: Regione Toscana. Mozione di sfiducia al Presidente Rossi presentata dal centrodestra.

Consigliera Regionale e candidata alle Elezioni Europee Alessandra Nardini (PD): “Il centrodestra vuole destabilizzare la Toscana per raccattare voti. Vergogna!”

Firenze: "Ieri mattina sono stata in Consiglio Regionale, a fare il mio lavoro di Consigliera, perché le istituzioni vengono prima della campagna elettorale.

Cosa che purtroppo sfugge alla destra, tutta. Ad un anno dalla scadenza naturale del mandato, stamani si sono presentati in Consiglio Regionale con una surreale mozione di sfiducia al Presidente Rossi.



In Aula hanno tentato di descrivere la Toscana come un paese del Quarto Mondo, insultando anche lo straordinario lavoro di molti professionisti in settori avanzati come quello sanitario.

Per coprire le loro divisioni e la nullità della loro proposta politica si lanciano in un'iniziativa grottesca e scomposta che prova a destabilizzare l'istituzione di tutti i toscani in un anno crociale per il completamento di investimenti e progetti importanti.

Il voto compatto della maggioranza ha respinto questa aggressione e segnalo positivamente che perfino il M5S ha ritenuto di doversi astenere di fronte a un'azione tanto estemporanea e spropositata”, così termina la nota della Consigliera Regionale e candidata alle Elezioni Europee, Alessandra Nardini (Pd).