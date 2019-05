Verso le amministrative. Giorgia Meloni domani 3 maggio sarÃ  in Toscana.

Verso le amministrative. Giorgia Meloni domani 3 maggio sarà in Toscana.

Livorno: Siamo in piena campagna elettorale sia per le amministrative che per le elezioni europee.

I vari leader nazionali si stanno muovendo per sostenere i vari candidati sindaco.

Per il centrodestra, domani, venerdì 3 maggio 2019, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sarà in Toscana.

Questi gli appuntamenti delle leader di Fratelli d’Italia.

Ore 12: Livorno, mercato centrale, via Buontalenti.

Incontro con i cittadini e commercianti insieme al candidato sindaco di Fratelli d'Italia Andrea Romiti.

Ore 13.15: Pontedera, Piazza Nilde Iotti, Ristorante O' Vesuvio.

Incontro con i cittadini insieme ai candidati sindaco di Fratelli d'Italia di Pontedera, Terricciola, Capannoli e Palaia.

Ore 15: Empoli, Piazza Farinata degli Uberti.

Incontro con i cittadini e commercianti insieme al candidato sindaco di Fratelli d'Italia Andrea Poggianti. A seguire visita del centro storico.