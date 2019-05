Verso le Europee. â€˜Sanzione proroga Balneariâ€™

Verso le Europee. ‘Sanzione proroga Balneari’

Pestelli , candidato Fratelli d’Italia: «Bene ha fatto il Governo a confermare la proroga senza gara delle concessioni. E’ del tutto evidente, infatti, che le concessioni balneari non sono servizi e l’Europa deve capirlo».

Firenze: «La minaccia della procedura di infrazione per la proroga sulle concessione degli stabilimenti balneari è l’ennesimo atto di arroganza dell’Europa nei confronti dell’Italia e dei suoi cittadini».

A sottolinearlo Alessio Pestelli candidato alle elezioni europee di Fratelli d’Italia per il collegio Italia centro (Toscana, Lazio, Umbria e Marche) e leader per l’associazione Assidea della battaglia contro la direttiva Bolkstein. «Bene ha fatto il Governo a confermare la proroga senza gara delle concessioni.

E’ del tutto evidente, infatti, che le concessioni balneari non sono servizi e l’Europa deve capirlo. Io continuerò ad essere al fianco degli ambulanti così come dei balneari in questa battaglia di civiltà che abbiamo vinto e che questa Europa non può pensare di rimettere in discussione».