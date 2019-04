Verso le amministrative. Presentata la lista â€˜Uniti Bene Comuneâ€™ con candidato sindaco Luciano Fedeli

Verso le amministrative. Presentata la lista ‘Uniti Bene Comune’ con candidato sindaco Luciano Fedeli

Massa Marittima: Questi i candidati della lista ‘Uniti Bene Comune per Massa Marittima’, l’età media candidati in lista, è di 47 anni. Questi i nomi.

Partito Comunista Italiano, oltre al candidato Sindaco Fedeli Luciano, di anni 60, impiegato presso la Provincia di Grosseto, che ha ricoperto incarichi istituzionali presso il comune di Massa Marittima e il comprensorio, uscito dal PD nel 2015, Pozzo Lorenzo, di anni 38 anche lui uscito dal PD dopo avere avuto incarichi nella segreteria del comune massetano e operaio della Venator Tioxide.

Sempre in quota PCI: Tonini Stefania 39 anni commerciante, Bozzi Roberta, anni 53, docente istituto superiore ed esperta ambiente, Longhi Sonia, anni 59, impiegata Regione Toscana, Cioni Valter, anni 64, pensionato, Gasperi Daniele, 56 anni, svolge attività di lavoro dipendente come barista a Massa Marittima, Gasperi Alessandro, 31 anni, operaio tempo determinato cooperativa giovanile eletto, da studente, sindaco dei giovani delle scuole medie all’inizio anni 2000, Montomoli Samantha, anni 20 addetta servizi turistici a tempo determinato e studentessa universitaria.

Per Rifondazione Comunista: Ladu Francesco, 32 anni in attesa occupazione – tirocinante e Buzzani Alessio, di anni 40 in attesa occupazione.

Candidati indipendenti: Parenti Riccardo, 65 anni – pensionato per inabilità totale al lavoro e da infortunio, nativo di Massa Marittima si è impegnato per molti anni dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Ghebremedhin Tewelde Brhane, nato in Eritrea di anni 52, operaio e mediatore culturale.