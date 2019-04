Verso le Europee. Covassi, PD: â€™Prepariamo la primavera. Câ€™Ã¨ chi vuole riportarci indietroâ€™

Verso le Europee. Covassi, PD: ’Prepariamo la primavera. C’è chi vuole riportarci indietro’

La candidata nell'Italia centrale: "tra i terremotati, tra le donne, i giovani: ora è il momento di correre ".



Roma: "Ho deciso di candidarmi nelle liste del Pd-Siamo Europei per la circoscrizione dell'Italia centrale (Lazio, Umbria, Toscana, Marche), perché so, per averlo visto in questi miei quasi 20 anni a Bruxelles che c’è una sola forza che è stata da sempre per un’Europa dei popoli e non delle burocrazie.



Ho accolto le sollecitazioni di Democrazia Solidale a essere tra i loro nomi, perché la mia storia è in quel cattolicesimo

che da La Pira in poi, dà il proprio contributo alla creazione di una società più giusta".



Lo ha detto Beatrice Covassi, già capo Rappresentanza della Commissione Ue in Italia e candidata Pd . "Il mio percorso di vita mi ha permesso di portare davanti alle istituzioni internazionali le istanze di chi aveva perso la casa per un terremoto,

delle donne che lottano ogni giorno perché il loro sapere venga riconosciuto, dei giovani che devono inventarsi un lavoro,

della cultura che cerca spazio nel marasma dell’ovvio e dell’ignoranza diventata medaglia.

Il dialogo, a partire da quello interreligioso, è quello che scelgo anche quando ci sono sordi che non vogliono sentire".

"Ora è il momento di correre, di non far finta di nulla. 'C’è una primavera che si prepara in questo inverno', diceva Giorgio La Pira.

Prepariamo la primavera - conclude - votiamo PD a queste Europee, perché c’è chi pensa anche di poter cambiare le stagioni e farci tornare indietro".