Garante Infanzia

Ceccardi e Alberti (LEGA): “Il Pd riguardo scelta Garante infanzia non si smentisce, occupa tutti i posti disponibili”.

Firenze: “Stamane nell’ambito dell’apposita Commissione-affermano Susanna Ceccardi e Jacopo Alberti, rispettivamente Coordinatrice Lega Toscana e Portavoce dell’Opposizione-abbiamo assistito all’ennesimo atto di forza del Pd che, a tutti i costi, ha voluto piazzare un suo rappresentante anche nel ruolo di Garante per l’infanzia.”

“Il tutto-proseguono gli esponenti leghisti-in chiara controtendenza ad una prassi consolidata ed in modo colpevolmente irrispettoso nei confronti delle Forze d’opposizione.” “A colpi di maggioranza, quindi-sottolineano Ceccardi ed Alberti-il Pd non ha sentito ragioni, imponendo una scelta non condivisa dalle opposizioni.”

“Comprendiamo-insistono i rappresentanti del Carroccio-che i Democratici avvertano sempre più l’avvicinarsi di un declino che pare inarrestabile, ma da parte nostra stigmatizziamo fermamente questo atteggiamento di chiusura nei confronti della persona, peraltro altamente qualificata, proposta dal Centrodestra.” “Un brutto colpo alla democrazia-rilevano Ceccardi ed Alberti -che testimonia la pochezza di un Pd, praticamente allo sbando.”

“Tra l’altro-concludono Susanna Ceccardi e Jacopo Alberti-non è stata tenuta minimamente di conto una missiva inviata, a febbraio, al Presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, in cui gli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia presenti in Consiglio, evidenziavano quello che, poi, si è puntualmente avverato, con l’odierno atto di prepotenza della maggioranza.”