Verso le amministrative. ‘Benini presenta la lista’. Tutti i nomi dei candidati

Follonica: E’ stata presentata ieri la lista del Partito Democratico che sosterrà Andrea Benini alle elezioni del prossimo 26 maggio.

I sedici candidati si sono presentati ai cittadini raccontando perché hanno deciso di mettersi in gioco e quali sono i temi a loro più cari che porteranno come bagaglio per questa campagna elettorale e sui quali si baserà la loro futura azione in Consiglio Comunale.

“Voglio ringraziare i 16 candidati della nostra lista- dichiara il segretario del Pd follonichese Cinzia Tacconi -, gli assessori ed i consiglieri uscenti che con la loro esperienza rappresentano la buona amministrazione. Un ringraziamento particolare alle 10 novità, espressione della società civile che per la prima volta si misurano con questa avventura e, soprattutto, a Erika e Giacomo i candidati più giovani, che con la loro freschezza e le loro idee ci proiettano nella futura Follonica. Un grazie alle candidate perché per noi donne fare politica è sempre complicato: dividersi tra famiglia, lavoro, impegni, e dover dimostrare di essere brave come gli uomini.

Un grazie anche a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, e che faranno politica e campagna elettorale insieme a noi.



Dopo i ringraziamenti ho voglia di dire una cosa che ho in gola da giovedì, dopo gli arresti avvenuti nel PD umbro.

Le nostre facce, le nostre mani sono pulite, lo dimostrano le nostre vite e le nostre idee. Nessuno di noi ambisce al potere e facciamo politica autofinanziandoci, spesso col nostro personale portafoglio.

Noi tutti ci spendiamo per servizio, perché amiamo Follonica perché la vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti ancora più bella e sostenibile.”

“Una lista che unisce esperienze diverse – dichiara il candidato sindaco Andrea Benini -; un giusto equilibrio di competenze, esperienza politica e capacità. Fra i 16 nomi della lista del Partito Democratico ci sono anche tre assessori della mia attuale giunta e 2 consiglieri comunali, con i quali ho condiviso questi cinque anni fatti di impegno su progetti che stanno cambiando in meglio la nostra città. Accanto a loro persone alla prima esperienza politica che sapranno portare il proprio entusiasmo e la propria freschezza di idee in una lista, quella del Partito Democratico, costruita proprio intorno alle persone e libera dai vecchi schemi di suddivisione in base alle correnti.”

Ecco chi sono i sedici candidati:

Andrea Pecorini, 49 anni. Infermiere preso la Asl Toscana sud est da 29 anni. Vicesindaco uscente.

Rosaria Buttitta 53 anni. Lavoratrice stagionale

Gesuè Domenico Ariganello 39 anni. Architetto - commerciante

Barbara Catalani 49 anni. Architetto e assessore uscente Sviluppo politiche culturali, Istruzione, Ex Ilva e Parco centrale.

Giovanni Balloni,68 anni. Ex sindacalista Cisl

Erika Carnesecchi 30 anni. Geologa.

Marco Buccianti, 37 anni. Dottore in dietistica e docente presso di enogastronomia.

Donatella Dominici, 41 anni. Insegnante.

Giorgio Di Luzio, 61 anni. Capo area in una Azienda del settore commercio.

Mirjam Giorgieri, 34 anni. Lavoratrice precaria e assessore uscente alle politiche ambientali e alle pari opportunità.

Giacomo Manni, 25 anni. Studente e Segretario dei Giovani Democratici di Follonica.

Carla Piccirilli, 60 anni. dipendente Asl.

Maurizio Martinozzi, 55 anni. Farmacista.

Francesca Stella, 44 anni. Avvocato.

Mario Matteucci, 59 anni. Educatore e guida turistica.

Luigi Mosca, 56 anni. Dipendente Aferpi (JSW)