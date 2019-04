Forza Italia Grosseto su Inceneritore: ‘Atteggiamento Regione non ci stupisce, rimaniamo basiti interventi del Pd locale’

Scarlino: “Condividiamo le dichiarazioni del presidente del Comitato per il No all’inceneritore di Scarlino: l’avvio del nuovo iter per l’autorizzazione all’impianto della piana scarlinese era nell’aria, perché la Regione Toscana vuole che l’inceneritore di Scarlino sia realtà”, così apre una nota del coordinamento provinciale Forza Italia Grosseto, sul tema dell’inceneritore.

“Inutile nascondersi dietro a prese di posizione in cui si grida allo scandalo, - continua la nota - i rappresentanti locali del Pd cercano di correre ai ripari perché in Maremma siamo vicini al voto, ma in realtà gli unici responsabili di tutta la vicenda inceneritore sono loro. È veramente surreale leggere certe affermazioni: la domanda che vorremmo fare agli esponenti del centrosinistra maremmano è perché dieci anni fa nessuno protestò contro l’impianto di Scarlino. Non era anche allora un “ferrovecchio”?

Anche dieci anni fa la piana scarlinese era fortemente inquinata: dieci anni fa le caratteristiche dei terreni erano le stesse di oggi. Ieri si sono concesse le autorizzazioni e oggi si grida allo scandalo. E così i giochi del centrosinistra ricadono inevitabilmente sui cittadini, che si ritrovano, nonostante in occasione delle sentenze abbiano fermato l’iter d’avvio dell’inceneritore di Scarlino, a dover lottare contro la sua riaccensione”.

“La verità è che finché il centrosinistra governerà la Regione Toscana sentiremo parlare dell’impianto scarlinese: la Maremma resta il fanalino di coda di tutta la regione. La questione inceneritore ne è la prova, ma ne potremmo elencare molte altre, a partire dalla Tirrenica.

È ora di cambiare, di togliere il comando a chi per decenni ha usato la Maremma per i suoi giochi di potere. Nel 2020 avremo la possibilità di mandare a casa il centrosinistra anche in Regione, ai cittadini il compito di prendere in mano il futuro della provincia di Grosseto”, così termina la nota del coordinamento provinciale Forza Italia Grosseto