Inceneritore, ipotesi nuova autorizzazione regionale

Marras (PD): “Mi aspetto che la Regione metta fine alla vicenda con un chiaro no al procedimento”.

Scarlino: “Non ho visto né carte né avuto il tempo di confrontarmi con altri, ma ciò che leggo ha del grottesco – così Leonardo Marras, commentando la nota in cui il sindaco di Follonica annuncia di aver ricevuto dalla Regione la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione dell’impianto di Scarlino Energia –.

Non voglio trarre conclusioni né giudizi affrettati sul procedimento amministrativo e sulle forme giuridiche più appropriate, tuttavia, vorrei essere perentorio nella sostanza: il 13 maggio è stata convocata la prima riunione della conferenza dei servizi per l’inceneritore di Scarlino su richiesta della società; bene, ci si vada e si dica chiaramente “NO”.

Dalla Regione Toscana mi aspetto che prenda atto della sentenza del Consiglio di Stato che è stata una pietra indistruttibile che nessuno può aggirare e si metta la parola ‘fine’ su questa vicenda chiudendola con un NO chiaro e limpido al procedimento.”