Città e frazioni: ‘Pronti piani urbanistici attuativi’

di Franco Ferretti

Grosseto: Sono definiti e pronti a partire i Piani Attuativi per lavorare al miglioramento della nostra Città e delle sue Frazioni.

“Sono previste, - annuncia in una nota Fabrizio Rossi, assessore all’Urbanistica del comune di Grosseto - opere che mirano a portare reali benefici in diverse zone interessate del nostro territorio comunale. Parliamo del Poggione, di via del Molino Vecchio a Roselle e villa Pizzetti”.

“Sono interventi studiati e programmati, - precisa l’assessore Rossi - frutto del lavoro dell'assessorato all'Urbanistica e approvati dall'ultimo Consiglio comunale, atti a valorizzare in nostro territorio e ridare il giusto slancio a un settore in difficoltà, quello edilizio, che è tra i motori più importanti dell'economia, con enormi potenzialità per creare e portare nuovi posti di lavoro anche nella nostra città”.

“È un investimento importante, - conclude Fabrizio Rossi - grazie al quale puntiamo a migliorare questa città in nome dell'evoluzione urbanistica e dell'occupazione, e come sempre nel rispetto delle caratteristiche di questa terra e per il bene dei suoi abitanti”.