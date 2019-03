Incontro pubblico sul Teleriscaldamento

Giovedì 21 marzo ore 21:00, presso la sede del Comitato elettorale Un Comune per Tutti in viale Marconi a Santa Fiora.



Santa Fiora: <<Con le tariffe più alte della Toscana - scrive Paolo Vichi Presidente Comitato Elettorale Un Comune per Tutti - il Teleriscaldamento a Santa Fiora rappresenta da anni un problema irrisolto da una Amministrazione comunale che ha fatto tante chiacchere e pochi fatti.

Abbiamo le bollette più salate della Toscana: il doppio di altri paesi geotermici, nel completo silenzio di un PD che amministra da 50 anni questo comune con un mare di soldi grazie alle compensazioni ambientali per la centrale Enel.

Ormai ci siamo “abituati” a pagare in silenzio come se fosse normale che in paese che arrivano due milioni e mezzo di euro all’anno si paghi così tanto per un servizio geotermico.

E’ ora che i cittadini paghino la metà di quello che stanno pagando e la soluzione c’è: è solo che questa Amministrazione, nonostante la volontà della popolazione, non ha voluto ascoltare i cittadini e prendere provvedimenti per dimezzare le bollette.

Finalmente a fine maggio ci saranno le elezioni e la nostra lista risolverà questo problema una volta per tutte: non abbiamo interessi particolari con nessuno, non abbiamo stretto patti con nessuno e soprattutto siamo liberi di poter prendere decisioni senza nessun ricatto a favore delle tasche dei cittadini.

Il Teleriscaldamento sarà un punto centrale del nostro programma con una soluzione definitiva che dimezzerà i costi per i cittadini.

