Secondo incontro di ‘Un caffè con il sindaco’

Oggi, martedì 19 marzo, ore 18.00 al bar Life Cafè il sindaco incontra i cittadini del quartiere Pratoranieri

Follonica: Seconda tappa del “Un caffè con il sindaco”, la serie di appuntamenti che il sindaco Andrea Benini sta facendo quartiere per quartiere per incontrare i cittadini e confrontarsi con loro.

L’incontro è per oggi, martedì 19 marzo alle ore 18, al bar Life Cafè, in viale Italia a Follonica, nel quartiere Pratoranieri.



L’idea di dialogare con i cittadini lungo le strade e nei locali della città era stata già portata avanti dal sindaco cinque anni fa, e proseguita con gli incontri dentro e fuori dal Comune di questi ultimi anni.

Il confronto con i cittadini è una prerogativa del sindaco Benini, che da qualche mese sta dialogando con le persone anche tramite la sua pagina Facebook, “Andrea Benini sindaco di Follonica”, rispondendo e in molti casi fissando incontri faccia a faccia.



Dopo aver fatto tappa nel quartiere Cassarello, il sindaco continuerà il suo tour nel quartiere di Pratoranieri, per incontrare i cittadini e discutere insieme di problemi e proposte per Follonica.