‘Al via ai lavori alla Casa dello Studente'

Lega, Ulmi: “Momento storico per la città”. Un plauso al contributo degli assessori Megale e Cerboni.

Grosseto: “Un'area riqualificata, un decoro restituito ad una zona importante della città, maggior sicurezza per gli studenti e per i giovani che, quotidianamente, oltre alle scuole, frequentano gli impianti sportivi della Cittadella dello Studente”.

Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi ritiene l'annuncio dell'inizio dei lavori di recupero della ex Casa dello Studente un passaggio fondamentale nella storia recente della città.

“L'immobile rappresentava una spina nel fianco di una zona vitale della città di Grosseto – sostiene Ulmi- un contrasto che era talmente evidente che, oggi dopo tanti progetti del passato andati a vuoto, si può davvero parlare di un momento storico”.

Ulmi plaude alla decisione del Comune di Grosseto di non rinunciare al milione e quattrocentomila euro della Regione Toscana per il recupero dell'immobile dopo che la Diocesi era stata costretta a fare un passo indietro ed è anche d'accordo sulla rimodulazione del progetto mantenendo un forte spirito sociale.

“Credo che la scelta dell'amministrazione – sostiene il segretario- sia stata corretta e mi preme ringraziare, come Lega, i nostri assessori Riccardo Megale e Giacomo Cerboni perché, rispettivamente con i lavori pubblici ed il bilancio, hanno dato un contributo importante per mettere poi a disposizione dell'ufficio sociale guidato dall'assessore Mirella Milli e di tutta la cittadinanza un immobile fruibile e completamente rinnovato”.

Una nuova Casa dello Studente che piace alla Lega. “Ci piace l'idea di poter garantire un'abitazione ad anziani in difficoltà – sostiene il segretario- e pure la creazione di un centro diurno sempre per anziani, ma anche per giovani minori. Ci piace ancora il fatto che recuperando l'immobile si garantisca una maggior sicurezza ai cittadini, evitando che questo possa essere occupato abusivamente o che diventi sede di persone senza fissa dimora o, peggio, luogo di delinquenza, tanto più essendo situata nel cuore di una zona delicata vista l'età dei giovani che quotidianamente la frequentano”. Insomma, secondo Ulmi il recupero della Casa dello Studente rappresenta un importante punto messo a segno dall'amministrazione e fortemente sostenuto dalla Lega con i suoi assessori ed i suoi consiglieri comunali.

“La Lega ama i fatti e queste sono le scelte concrete che noi siamo soliti sostenere – conclude il segretario- La nuova Casa dello Studente, tra un anno, con la fine dei lavori e con l'assegnazione, dell'immobile rappresenterà un fiore all'occhiello della città, ma anche una risposta forte che viene garantita ai grossetani. E' giusto che il Comune si sia preso l'onere di portare avanti il progetto, con la certezza che presto diventerà l'onore di aver contribuito a riscrivere un momento importante di storia cittadina”.