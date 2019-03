‘Iniziati gli interventi di manutenzione dei canali. Si parte dal canale Fibbia’

Assessore Luca Minucci: “Le promesse della Giunta comunale sono mantenute”

di Franco Ferretti

Orbetello: Sono iniziati nella mattinata di giovedì 28 febbraio, i lavori per gli interventi di manutenzione dei tre canali del comune di Orbetello. Il primo a essere effettuato è il canale Fibbia.

Successivamente sarà la volta del Glacis e per finire toccherà al canale del Porto.

“C’è grande soddisfazione, - dice in una nota Luca Minucci, assessore all’Ambiente del comune di Orbetello - perché come avevamo promesso dal primo giorno del nostro insediamento, gli interventi di manutenzione erano necessari e soprattutto dovevano essere messi in moto. Si parte dal canale Fibbia. Subito dopo proseguiremo con il fosso Glacis, per terminare poi con il canale del porto”.

“I lavori, – continua l’assessore –dovrebbero durare circa tre settimane, e vedranno impegnati diversi mezzi movimento terra, quali scavatori e ruspe.

I lavori, seguendo il protocollo d’incidenza ambientale che prevede che non si passi sul lavorato, procederanno dalla laguna in direzione del mare.

Dobbiamo ringraziare i nostri Uffici comunali, il Consorzio Bonifica e la Regione Toscana perché attraverso la coralità di tutti gli attori della vicenda, abbiamo lavorato per il raggiungimento di un obiettivo comune”.

“La Giunta Casamenti che amministra questo comune, - termina Luca Minucci – si distingue ancora una volta per la sua concretezza, rispondendo non solo a parole, ma soprattutto con i fatti, laddove le precedenti amministrazioni non erano riuscite a fare qualcosa. La manutenzione dei canali è un fatto importante per il nostro territorio”.