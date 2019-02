Sicurezza: ‘E’ Vanificato il lavoro della Municipale e Forze di Polizia’

Fabrizio Rossi (FDI): Su Sicurezza, ha ragione il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna’. ‘Ora il governo provveda ai rimpatri, non ci sono più alibi’

Grosseto: “Anche oggi, - commenta Fabrizio Rossi, portavoce FDI Grosseto - siamo nuovamente a commentare episodi di ordinaria illegalità, nonostante il grande lavoro della polizia municipale e delle forze dell’ordine.

Li ringraziamo perché spesso sono lasciati soli davanti a persone indesiderate che non hanno nessun titolo per restare in Italia e collezionano decreti di espulsione, mai applicati”.

“Furti, spaccio di droga, occupazioni abusive: - continua l’esponente di Fratelli d’Italia - a questo siamo arrivati ad opera delle politiche scellerate del PD nel nome di una falsa accoglienza. E’ cronaca quotidiana. Ha ragione il sindaco di Grosseto, troppo spesso gli operatori della sicurezza vedono vanificato il loro duro lavoro, nel quale si mette in pericolo la vita stessa, in molte occasioni.

Nel video apparso su Facebook sulle mura medicee si vede chiaramente come l’ordinaria follia di soggetti indesiderati si scontra con la professionalità e il sangue freddo della polizia municipale. A Grosseto abbiamo contribuito a migliorare l’equipaggiamento e le dotazioni della PM, ma non basta. Non è più possibile continuare in questo modo, nonostante gli sforzi che localmente la giunta comunale ha fatto in materia di sicurezza”. “

“Il governo nazionale e il nuovo parlamento devono inasprire le pene per i così detti reati di microcriminalità da un lato (già depenalizzati e addolciti dai governi della sinistra con decreto legislativo n. 28/2015, recante "disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto", pubblicazione in G.U. (n. 64 del 18 marzo 2015), dall’altro disporre immediato rimpatrio per coloro che commettono reati in Italia e hanno collezionato decreti di espulsione.

Non si può più tollerare una situazione di vera e propria invasione nelle nostre città e nella nostra Grosseto, di persone che, non sapendo come occupare il loro tempo, approfittano della nostra ospitalità compiendo reati. Il governo intervenga al fine di rimandare a casa loro e scontare la pena a casa loro, gli extracomunitari che alimentano la manovalanza della criminalità”, così termina la nota di Fabrizio Rossi, portavoce provinciale FDI Grosseto.