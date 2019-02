Lega: â€˜Dal Golfo di Follonica si leva il vento del cambiamentoâ€™

Lega: ‘Dal Golfo di Follonica si leva il vento del cambiamento’

Follonica: Oltre 250 persone per dare il via alla campagna elettorale della Lega per le prossime elezioni amministrative. Da Follonica il Carroccio ha così lanciato la corsa per i sedici comuni maremmani che andranno al voto.

La serata condotta dal Segretario Andrea Ulmi col supporto del Referente di Follonica Roberto Azzi e del consigliere Daniele Pizzichi, è stata ricca di presenze importanti e significative. Oltre all'Onorevole Mario Lolini, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, molti sono stati gli ospiti intervenuti, a cominciare dai papabili candidati sindaco per il centrodestra dei comuni che andranno al voto in primavera.

Erano presenti per Follonica Massimo Di Giacinto, per Scarlino Francesca Travison, per Roccastrada Ulderico Brogi, per Piombino Francesco Ferrari, per Capalbio Valerio Lanzillo e per Montieri Maurizio Russo.

Protagonista della serata è stata Susanna Ceccardi, Sindaco di Cascina e Commissario nazionale della Lega - Salvini Toscana, accompagnata dai responsabili toscani Organizzativo e Amministrativo, Andrea Barabotti ed Elena Vizzotto. Erano presenti anche i Consiglieri regionali Roberto Biasci e Marco Casucci, con la Capogruppo Elisa Montemagni.

Con loro anche il sindaco di Campagnatico Luca Grisanti, quello di Portoferraio Mario Ferrari, il vicesindaco di Siena Andrea Corsi, e il portavoce del Sindaco De Mossi, Daniele Tacconi, che ha consegnato una lettera di saluto del primo cittadino, inviata con spirito augurale al candidato di Follonica.

Tanta è stata la partecipazione e forte la voglia di cambiamento che si respirava ieri sera, per un momento conviviale che aveva registrato il tutto esaurito già da diversi giorni.

L'evento di ieri è stata la dimostrazione che la Lega c'è e che è pronta per vincere e per conquistare anche gli ultimi comuni rimasti al centrosinistra, a cominciare da Follonica e dalla vicina Piombino.

"Saremo il motore e la forza determinante di ogni coalizione, per riuscire finalmente a dare un buon governo a quei comuni della provincia di Grosseto, ormai soffocati dall'incapacità di un PD morente, che avranno una grande chance di cambiamento a primavera" - ha dichiarato il Segretario maremmano Andrea Ulmi, al termine di una giornata piena di impegni, ma decisamente accolta in modo positivo vista la massiccia partecipazione di cittadini anche all'inaugurazione della sede provinciale a Grosseto.