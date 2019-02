‘Inaugurazione sede Lega, in arrivo il Gotha del Carroccio Toscano’

Grosseto: "Questo venerdì sarà una giornata importante e ricca di eventi per la Lega grossetana, - dice in una nota Andrea Ulmi coordinatore provinciale Lega Grosseto.

"Si comincia, - continua la nota - alle 17.30, a Grosseto, dove in via Ferrucci 2/c verrà inaugurata la nuova sede provinciale. Classico taglio del nastro e brindisi, ma alla presenza di figure di prim'ordine del territorio e della Lega in Toscana: ci sarà Susanna Ceccardi, Sindaco di Cascina e Commissario indicato da Matteo Salvini per la nostra regione. Con lei, oltre il responsabile organizzazione Andrea Barabotti e il suo contraltare amministrativo Elena Vizzotto, l'On Mario Lolini, il Sen. Manuel Vescovi e l'On. Manfredi Potenti. Inoltre diversi consiglieri regionali come Marco Casucci, Roberto Biasci ed Elisa Montemagni, che quotidianamente si spendono a Firenze per le problematiche della Maremma, ma anche ospiti illustri, come il Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, quello leghista di Campagnatico Luca Grisanti, e quello di Portoferraio Mario Ferrari, il vicesindaco di Siena Andrea Corsi ed il portavoce del primo cittadino della città del Palio Daniele Tacconi".

"Per cena, dice Ulmi - poi il gruppo si trasferirà a Follonica, dove saranno accolti da circa duecentocinquanta sostenitori, simpatizzanti e militanti leghisti della provincia: di più, nonostante le numerose richieste, non è stato possibile: l'evento è già “sold out” già da diversi giorni, e sarà non solo un momento conviviale, ma anche l'occasione per fare il punto in vista delle prossime importanti tornate amministrative, sia in provincia di Grosseto che nella vicina Val di Cornia.

L'invito per tutti coloro che volessero festeggiare con noi i tanti obiettivi sin qui raggiunti, incontrare Susanna Ceccardi e i nostri esponenti di punta ed anche mettersi a disposizione della compagine guidata a livello locale dal Segretario provinciale Andrea Ulmi è quindi per domani pomeriggio a Grosseto".