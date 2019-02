‘Masterplan interventi erosione costiera’

Roberto Berardi, Forza Italia scrive al Premier Conte: “non più differibile l’approvazione dei progetti regionali di recupero spiagge e scogliere”

Roma: “In seguito all’incontro svolto ieri 20 febbraio presso la sala della Provincia di Grosseto, dove numerosi amministratori dei comuni delle isole e della costa della Toscana quali Isola del Giglio e Isola d’Elba, Capalbio, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Follonica, San Vincenzo, Cecina, Livorno, Piombino, Pisa e Massa,

hanno manifestato la improcrastinabile necessità di dare esecuzione ai progetti di ripristino, ripascimento e rifacimento dei tratti di costa interessati dagli eventi meteorologici dello scorso ottobre 2018, il Senatore Roberto Berardi, Forza Italia, come da accordo con il Sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha consegnato una lettera di sollecito al Premier Giuseppe Conte.

“Dobbiamo garantire e pretendere un pronto sostegno al nostro tessuto economico produttivo che è stato interessato dal devastante evento naturale dell’autunno scorso” spiega il Senatore Azzurro- “Valutata la contingenza dell’apertura della stagione estiva, il Governo non può ritardare ulteriormente l’approvazione degli interventi e lo sblocco delle risorse”. I lavori, grazie alle deroghe al codice degli appalti che vengono applicate nei periodi di emergenza, seguiranno un serrato cronoprogramma che vede già convocati i tavoli per le numerose conferenze di servizi, preliminari alle opere stesse, ma manca l’Okay del Governo.

Una battaglia, quella di Berardi, che è stata apprezzata e condivisa dai colleghi di Partito, in primis la Presidente del Gruppo Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, e i colleghi toscani, i senatori Barbara Masini e Massimo Mallegni.

Prosegue Berardi “Se dovessimo attendere ancora ulteriori settimane per la firma del provvedimento, l’economia regionale e costiera della Toscana (ma non solo) ne verrebbe danneggiata in maniera drammatica”. “Per questo – Conclude- ho presentato una lettera di sollecito nei confronti del Governo per approvare i progetti di rifacimento che permetteranno alle zone colpite dal maltempo di risollevarsi ed essere pronti per la nuova stagione balneare”.