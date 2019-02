UDC: ‘il segretario Cesa in visita a Prato’

Prato: Venerdì 8 marzo l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc sarà in Toscana per un incontro con i vertici regionali e del partito e con tutti gli iscritti.

La riunione si svolgerà alle 17 all’Art Hotel Museum di Prato (Viale della Repubblica n. 289). A fare gli onori di casa ci saranno il segretario regionale Luca Paolo Titoni, il presidente Enrico Mencattini e l’onorevole Nedo Lorenzo Poli. Sarà un momento di confronto molto importante per l’analisi politica italiana, ma anche per fare il punto sulle prossime elezioni europee del prossimo maggio e per le amministrative che coinvolgeranno diversi comuni toscani.

“Siamo molto gradi – ha commentato il segretario Titoni – per la disponibilità che Cesa ci ha dato. Sappiamo che questi sono giorni frenetici un po' per tutti i partiti impegnati a discutere per le prossime elezioni europee e non solo.

Noi in Toscana andremo al voto in diversi comuni della nostra regione, per questo motivo abbiamo chiesto questo momento di riflessione tutti insieme con il nostro segretario politico nazionale per capire e per essere partecipi delle decisioni che verranno prese”.