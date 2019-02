‘Geotermia, anche il PD critica Triana’

Tamburrano, M5S: “Le conversioni sulla via di Damasco sono le benvenute”.

Roccalbegna: “Finalmente anche nel PD ci si accorge che la geotermia può avere delle gravi controindicazioni. Tutte le conversioni sulla via di Damasco sono le benvenute”.

L’europarlamentare Dario Tamburrano, M5S, accoglie con queste parole le dichiarazioni con le quali il capogruppo PD al Consiglio comunale di Roccalbegna prende le distanze dal progetto della centrale geotermoelettrica di Triana.

“Le preoccupazioni per l’impatto ambientale che la geotermia ha in Toscana mi hanno spinto a seguire Triana fin dall’inizio e a chiedere alla Regione di annullare il procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione”, ricorda Tamburrano. “Ho ricevuto in risposta la notizia che il procedimento è in freezer e che la stessa Regione ha chiesto al proponente di completare la documentazione”. Riprende Tamburrano: “Le criticità della geotermia in Toscana sono nodi ormai arrivati al pettine. Le valutazioni su Triana che arrivano dallo stesso PD dovrebbero indurre la scapigliata Regione a una profonda riflessione”.

“L’Unione Europea sta analizzando i problemi legati alle emissioni degli impianti geotermici toscani. Farebbe onore agli amministratori locali passare all’azione per primi. La centrale geotermica di Triana rischia di sferzare un ennesimo duro colpo alla qualità dell’aria e dell’acqua nell’area del Monte Amiata”.