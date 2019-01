Marrini, FI: ‘Inceneritore: hanno vinto i cittadini, ha perso il Pd’

Adesso attendiamo azioni forti da parte di Benini nei confronti del partito che ha voluto quell’impianto

Grosseto: “La sentenza del Consiglio di Stato sull’inceneritore di Scarlino impone delle considerazioni politiche inevitabili: lo stop all’impianto anche stavolta arriva dai giudici e non dall’ente preposto a tutelare la salute dei cittadini, la Regione Toscana.

I tribunali continuano a dare ragione alla popolazione che da anni sostiene la propria contrarietà all’inceneritore con motivazioni forti, e di contro il centrosinistra, prima alla guida della Provincia di Grosseto poi come Regione Toscana, insiste nel concedere le autorizzazioni necessarie all’attività dell’impianto.

È innegabile: la giunta regionale non ha ascoltato le richieste dei cittadini di Follonica e Scarlino e non ha ritirato la delibera con cui autorizzava, per la seconda volta, l’avvio all’impianto. Non sono servite neppure le minacce del sindaco di Follonica, esponente della stessa area politica che amministra la Regione, di uscire dal Pd se non si fosse fatto un passo indietro, così come non ha avuto seguito la mozione del consigliere regionale dello stesso partito, Leonardo Marras, in cui chiedeva sempre la revisione dell’autorizzazione concessa alla Scarlino Energia.

La Regione non si è mossa e l’autorizzazione è rimasta valida fino alla sentenza del Consiglio di Stato. Ora lo stesso Marras chiede nuovamente alla sua giunta di tornare sulla decisione presa, non ricordandosi forse che era presidente della Provincia di Grosseto all’epoca delle prime autorizzazioni concesse all’impianto, quando appunto era l’ente provinciale ad avere la competenza in materia ambientale. Da quegli atti iniziò tutto: perché allora l’inceneritore poteva funzionare e ora è “un ferrovecchio”? Perché si è costretto i comitati ambientalisti e due Comuni a pagare avvocati e tecnici per portare avanti una battaglia che poteva non esistere?

E in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che farà il sindaco di Follonica rispetto al suo partito? Vale ancora oggi la promessa fatta ai cittadini di prendere posizioni forti contro il Pd se la Regione non avesse cambiato idea sull’inceneritore? Hanno vinto i cittadini, ma ha perso, clamorosamente, il Pd”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale Forza Italia Grosseto