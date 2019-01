PD, verso il congresso: â€˜Ascani e Giacchetti, martedÃ¬ in cittÃ â€™

PD, verso il congresso: ‘Ascani e Giacchetti, martedì in città’

Grosseto: Pochi luoghi sono più adatti di un Circolo PD per parlare di Congresso, di Italia e di futuro. A dimostrazione di questo sarà proprio un Circolo a dare il via alla serie di incontri per le elezioni della segreteria nazionale del PD.

Il via è fissato per martedì 8 Gennaio, alle ore 18:00.La sede sarà quella del Circolo PD di Via Emilia 82 a Grosseto, e non ci saranno i soliti iscritti.

L’ospite del giorno sarà infatti la giovane On. Anna Ascani che, assieme all’On. Roberto Giacchetti, ha raccolto a tempi record le firme utili per poter presentare un valido progetto di Partito, e un’idea riformista di Paese, a questo Congresso PD. Un Congresso che con la loro repentina entrata in scena si è fatto più interessate e caldo, accendendo il dibattito su molti temi.

Democrazia, Costituzione, Partecipazione, Lavoro, Sviluppo, Protezione, Integrazione, Immigrazione, Sanità, Sostenibilità, Sviluppo, Sud, Pari Opportunità, Diritti, Europa, Città, Agricoltura, Giovani: sono i solchi principali dentro ai quali la mozione congressuale germina.

Su questi temi, Anna Ascani interverrà non solo come portatrice della mozione, ma anche utilizzando i preziosi frutti delle sue esperienze maturate nella Commissione Parlamentare che si occupa di Cultura Scienza Istruzione della quale è membro. Siamo particolarmente fieri di questa giovane leva del nostro Paese e non siamo i soli a ritenerla meritevole. Nel settembre 2018, infatti, è stata l'unica partecipante italiana alla tavola rotonda composta da 11 leader emergenti provenienti da diversi paesi europei, organizzata ad Amsterdam dalla Obama Foundation alla presenza dell'ex presidente U.S.A. Barack Obama. Una occasione unica per condividere speranze, progetti (e preoccupazioni) sul mondo che verrà.

Iscritti e non, sono invitati a partecipare a questo incontro per la mozione, perché la proposta interessa tutti.

A sostenerla e lanciarla, sarà presente anche il gruppo di giovani provenienti dai vari territori di tutta la Provincia che organizzandosi in coordinamento hanno unito le forze, entusiasti di dare un contributo positivo per il Paese, guardando tutti assieme Sempre Avanti.