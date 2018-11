Fatturazione elettronica, FDI: ‘Non va bene, archiviamola e differiamola per le piccole imprese’

Grosseto: “E’ di questi giorni un’interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia rivolta al ministero delle Finanze e a quello del Lavoro, sullo slittamento del termine per l’introduzione della fatturazione elettronica, che partirà dal prossimo primo gennaio 2019”.

Così apre la nota di Fabrizio Rossi, portavoce Fratelli d’Italia, che spiega: “L’interrogazione presentata, ( visto anche quanto avevano riferito nello scorso mese di settembre in commissione Finanze del Senato, l’ordine dei Commercialisti ed esperti del settore tributario e contabile, circa la perplessità dell’introduzione dal primo gennaio 2019, in riguardo alle partite Iva e piccole e medie imprese), è volta a differire l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, proprio per quest’ultime categorie”.

Continua Fabrizio Rossi: al contrario “La proposta di Legge presentata da Fratelli d’Italia, prevede l’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica con queste scadenze. A partire dal 1°gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti; dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti; dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti; dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati”.

“Quindi, come si vede, - afferma Rossi - una proposta che tende a tutelare le tantissime imprese individuali o con pochi dipendenti, e sul nostro territorio provinciale c’è ne sono molte, che per il primo gennaio non sarebbero pronte a recepire questo cambiamento e quindi soggette a sanzioni”.

Termina così l’esponente di FDI: “Il nostro partito, che è sempre vicino alle tematiche degli artigiani e piccole e medie imprese, con questa proposta di Legge tende a tutelare questo importante settore della nostra economia, con l’introduzione graduale della fatturazione elettronica, in modo da far adeguare le piccole imprese e non incorrere in sanzioni e sta raccogliendo le firme sul sito internet nazionale.

http://www.fratelli-italia.it/raccolta-firme/.”