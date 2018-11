LEGA: Mirella Pastorelli aderisce al Carroccio’

Magliano in Toscana: Il vicesindaco di Magliano in Toscana, con delega al Bilancio, Mirella Pastorelli, entra a far parte della squadra della Lega – Salvini.

“Abbiamo con piacere accolto la richiesta di una donna capace come Mirella” – dichiara con soddisfazione il segretario provinciale del Carroccio Andrea Ulmi – “una persona sempre in prima linea su molte battaglie, anche se nota ai più per la difesa dalle predazioni dei lupi alle quali tante aziende del nostro territorio sono soggette".

"Mirella va ad aggiungersi ad un bel gruppo dirigente che si sta andando a formare sotto il vessillo del maglio, composto dall'assessore al turismo Camilla Mancineschi, e dal consigliere Massimiliano Guidi, con delega alla caccia, oltre che dai responsabili territoriali del nostro Movimento, Nicola Lamioni e Monia Darini".

"Siamo certi di poter contare, con Mirella, su una persona seria ed appassionata, molto combattiva e preparata, con una esperienza politica alle spalle che potrà mettere a frutto portando avanti con maggior incisività le linee politiche e di governo del nostro Movimento. La famiglia leghista, come ci piace definirci in quanto insieme di un solido gruppo umano, va dunque ad allargarsi, con una figura senza dubbio di formazione politica moderata, che nella visione salviniana ha oggi ritrovato una collocazione più rispondente alle sue caratteristiche di guerriera, e alle sue capacità di governo” – conclude Ulmi.