Maltempo, Rampelli-FDI: â€˜Governo deliberi lo stato dâ€™emergenza nazionaleâ€™

Maltempo, Rampelli-FDI: ‘Governo deliberi lo stato d’emergenza nazionale’

“Il Governo deliberi nel prossimo Consiglio dei ministri lo stato di emergenza nazionale per la Toscana così come già richiesto dal presidente della Regione Enrico Rossi per costa maremmana devastata dal maltempo. Castiglione della Pescaia, Follonica, Orbetello versano in condizioni drammatiche.

Tra edifici distrutti, pubblici e privati, attività commerciali e produttive in ginocchio, spiagge erose e completamente risucchiate, pineta sommersa dal mare, è indispensabile che si sia la massima tempestività per il ripristino del territorio e la messa in sicurezza idraulica.

La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dovrà essere accompagnata dall’attivazione delle risorse perequative del FONDO DI SOLIDARIETA’ per il 2019 destinati a questi Comuni, sul quale solleciterò il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una risposta veloce da parte del Governo consentirà agli amministratori e agli operatori economici di riattivare la stagione turistica alla quale questo territorio non può rinunciare.

Ce ne occuperemo in sede di legge di bilancio 2019 sperando che vi possono essere margini di manovra positivi a prescindere dal colore delle amministrazioni locali e delle appartenenze politiche.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati FABIO RAMPELLI di Fratelli d’Italia che sta depositando un’interpellanza al ministro dell’Interno Matteo Salvini.