Mediatore interculturale: ‘Rossi statalizza l’accoglienza, trasformando la Toscana in un migrant-hotel’

Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia), interviene dopo il convegno organizzato dalla Regione per istituire una nuova figura al fianco degli immigrati. “Noi siamo per le regole e per i toscani”

Firenze: “Dopo aver dato la casa alle famiglie rom, dopo aver concesso un edificio dell’Asl agli immigrati di Vicofaro, adesso si richiede una nuova figura di mediatore interculturale.

Il Presidente Rossi prosegue nelle sue priorità: prima gli immigrati, poi i Toscani. Statalizza l’accoglienza indiscriminata cercando, con i soldi pubblici, di trasformare la Toscana in un “migrant-hotel”.

Ma da tempo ha perso contatto con una realtà fatta di famiglie in grave crisi economica, di un alto livello di disoccupati, soprattutto giovani, di infrastrutture decadenti, di un territorio che necessita di un rilancio economico e di immagine. Disinteressandosi, nel frattempo, dei cittadini che reclamano maggiore sicurezza.

Noi siamo per le regole e per i Toscani.” Questo il commento del Consigliere regionale Paolo Marcheschi in relazione al convegno organizzato da Regione Toscana e Anci su una nuova figura di mediatore interculturale.