SI-Grosseto: ‘La Raccolta Differenziata non è merito del Sindaco Cinelli’

Magliano in Toscana: “Il Sindaco di Magliano Diego Cinelli , nei giorni scorsi, si è assunto la paternità ed i meriti riguardo la realizzazione del progetto di raccolta differenziata proprio a Magliano.

La verità spacciata da Cinelli – dichiara il Direttivo Provinciale di Sinistra Italiana, è una vera e propria bufala. Le bugie hanno le gambe corte, ma noi abbiamo la memoria molto lunga. Il progetto di Raccolta Differenziata a Magliano è iniziato nel 2005 con Eva Bonini assessore all’ambiente e grazie al lavoro svolto dalla Bonini, nel 2007 il progetto RD a Magliano è divenuto realtà. Questo grazie ad una visione politica sui rifiuti lungimirante, verso“rifiuti zero” contrapposta a quella degli inceneritori, allora dominante nella classe politica locale, di destra e di "sinistra".

Anzi – continua la nota di SI - ad onor del vero, il Cinelli aveva inserito nel programma elettorale l’abolizione della di raccolta differenziata e durante il suo mandato le percentuali di raccolta differenziata sono diminuite e ha interrotto per incompetenza mista a mancanza di visione del futuro, quel processo virtuoso che avrebbe portato anche alla riduzione delle tariffe . Tutto questo è ben documentato, i numeri e i dati ufficiali sono chiari ed inconfutabili. Eva Bonini, come capogruppo della lista di opposizione " Viva Magliano Viva", insieme a Valentina Cicaloni e Federico Caporali, per tutto il periodo della prima amministrazione Cinelli ha denunciato e fatto presente le negligenze dell'amministrazione nei riguardi di questo progetto/servizio.

A Magliano – si legge nella nota - Sinistra Italiana non è rappresentata né dalla maggioranza e né dalla minoranza, questo è bene chiarirlo. Il nostro senso di responsabilità, l'amore per il nostro territorio, la difesa delle politiche che da sempre sosteniamo e per le quali ci siamo sempre battuti, ci spinge a dover chiarire e raffermare la verità dei fatti documentando il tutto con chiarezza e trasparenza. Ci sentiamo in dovere di denunciare le modalità con le quali il Sindaco Cinelli fa propaganda politica, e l'inadeguatezza con la quale lo stesso Cinelli amministra il Comune di Magliano. Un Sindaco che cambia idea quando cambia il vento, che sulla stampa afferma una cosa e in Comune ne fa un'altra, un Sindaco che continua a traghettare il Comune verso il declino economico, culturale e sociale. Le uniche progettualità concrete, vere ed efficaci - conclude SI - sono ancora quelle che il Sindaco Cinelli ha ereditato dalle passate amministrazione.

(foto di repertorio)