PCI-Grosseto: ‘Fedeli è il nuovo segretario provinciale’

Grosseto: Dopo l’elezione di Marco Barzanti come segretario regionale del Partito Comunista Italiano la Federazione di Grosseto ha dato il via alle consultazioni per andare a nominare il

nuovo segretario provinciale, consultazioni che all’unanimità, hanno portato alla nomina di Luciano Fedeli a segretario.

Fedeli ha accolto l’incarico e ringrazia Barzanti per il lavoro svolto fino ad oggi e per il contributo che, è sicuro, continuerà a dare al nostro territorio e alla Toscana tutta”.

Nel proseguire il nuovo segretario afferma: “In un momento particolarmente complesso come questo credo che le questioni che abbiamo di fronte debbano portare ad implementare un lavoro collegiale che dovrà contrapporsi ad un metodo con il quale pochi decidono per tutti, una politica che non sta portando da nessuna parte e che è fortemente dipendente dalle potenze finanziarie ed economiche che se ne servono per continuare a garantire oligarchie di potere”.

Continua Fedeli: “Ricostruire il PCI significa ridare una speranza di futuro a un Paese spinto sempre più verso una deriva culturale pericolosa, dove i cittadini sono bancomat da sfruttare per produrre benessere e per esprimersi in voti che garantiscano continuità a pochi, continuità pagata con la sottrazione dei diritti fondamentali come salute, lavoro, scuola, ambiente ed altro”.

Ora il lavoro del nuovo segretario sarà concentrato verso l’ascolto e la costruzione di una segreteria espressione dei territori con un giro delle varie sezioni che porterà alla scelta dei componenti dell’organo di partito e dei temi da dibattere che potranno essere inseriti nelle prossime elezioni amministrative.