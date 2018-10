Lega: ‘Susanna Ceccardi, nuovo Commissario della Lega in Toscana'

Firenze: “A nome mio e dei Consiglieri del Gruppo Lega in Consiglio regionale-afferma il Capogruppo Elisa Montemagni-voglio esprimere il mio compiacimento per la nomina di Susanna Ceccardi come Commissario della Lega in Toscana.”

“A Susanna-prosegue il Consigliere-spetterà, tra l’altro, il fondamentale ruolo di gestire il partito in vista della prossima tornata elettorale che, nel 2019, vedrà al voto circa duecento comuni in tutta la Regione ed a cui seguirà l’importante sfida delle Regionali nel 2020; un’appuntamento fondamentale per la Lega che vuole puntare decisamente ad un completo rilancio della nostra splendida terra.”

“Siamo convinti che la scelta del Sindaco di Cascina sia stata assolutamente la migliore, rappresentando insieme tenacia e buona amministrazione, e siamo pronti a supportarla nelle varie iniziative che porterà avanti sul territorio.”

“Un compito importante e gravoso- conclude il Capogruppo-che siamo certi Susanna Ceccardi saprà, dunque, adempiere nel migliore dei modi, incrementando ulteriormente le quotazioni del nostro partito in Toscana.”