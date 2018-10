Marco Barzanti Ã¨ il nuovo segretario regionale del Pci Toscana

Marco Barzanti è il nuovo segretario regionale del Pci Toscana

Grosseto: Dopo il Congresso Nazionale del PCI tenutosi ad Orvieto, Patrizio Andreoli Segretario Regionale della Toscana, è stato eletto nella Segreteria Nazionale come Responsabile Organizzazione del Partito. Per evitare il sovrapporsi di incarichi, il PCI toscano ha deciso di procedere alla successione e nuova nomina del nuovo Segretario Regionale. Vi è stata una consultazione individuale di tutti i componenti del Comitato regionale del partito e delle Federazioni Provinciali della Toscana.

Sabato 6 ottobre, era convocata l'assemblea dello stesso organismo per la verifica delle consultazioni e il conseguente voto. Voto unanime di tutti i presenti a favore di Marco Barzanti eletto Segretario Regionale del PCI.

E' grande la soddisfazione della Federazione di Grosseto per questa nomina. Ringraziamo il compagno Barzanti per il grande lavoro svolto sul nostro territorio e ora gli auguriamo di raggiungere in Toscana gli stessi risultati ottenuti in questo anno e mezzo in Maremma.

Un grazie per un lavoro volontario costante e sempre presente che ci ha arricchito tutti. Nel nostro partito la politica è una militanza gratuita e per questo è ancora più prezioso il lavoro di Marco Barzanti.

La Federazione Provinciale del PCI di Grosseto