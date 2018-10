Primarie regionali PD: â€˜Fabiani sfida Renziâ€™

Primarie regionali PD: ‘Fabiani sfida Renzi’

Fabiani dice: ‘Sul congresso hai voluto decidere tutto. Adesso vieni in Toscana, non da Bruno Vespa: è qui che si parla della nostra Regione’

Piombino: Valerio Fabiani, 34 anni, piombinese, ha lanciato la sua sfida al gruppo dirigente renziano della Toscana candidandosi alle Primarie aperte per il Segretario Regionale del PD, che si svolgeranno domenica 14 ottobre.

Alla competizione partecipa anche la fedelissima di Renzi, Simona Bonafé, europarlamentare. Oggi Fabiani, con un videomessaggio dalla sua pagina Facebook, si rivolge direttamente all'ex Segretario Nazionale ed ex Premier e lo sfida:

"Caro Matteo, a parlare del congresso vieni in Toscana e non da Bruno Vespa!" e ancora: "Hai voluto decidere tutto tu, candidature, liste, data: adesso discuti con me di come evitiamo che anche la Regione vada in mano alla Lega, come è già successo in vari comuni". Scorrendo la sua pagina è estremamente chiara la sua volontà di discontinuità dalla stagione renziana: "Un gruppo dirigente che perde milioni di voti in pochi anni va cambiato!" e l'idea che ha in mente per evitare che nel 2020 la bandiera del Carroccio sventoli sulla Regione: "Un PD nuovo e inclusivo, che la smetta con la chiusura e l'arroganza, che torni a dialogare con i cittadini, con il campo ampio delle sinistre, con parti di società che si sono allontanate. Serve un progetto aperto e coinvolgente, dobbiamo farlo per la Toscana".

Sul finale un appello: "Le Primarie sono aperte, tutti possono votare: venite a cambiarci".