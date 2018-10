Roberto Salvini-Lega: ‘Con le parole non si fermano i Lupi’

Amiata: “E’ chiaro-afferma seccamente Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega-che con le parole (anche troppe) non si fermano i lupi e quanto successo recentemente sull’Amiata, testimonia perfettamente come la criticità sia tuttora molto attuale.”

“A mio avviso-prosegue il Consigliere-si è inizialmente pensato che la problematica fosse marginale e quindi ristretta solo a determinate aree della Toscana; invece, purtroppo, i fatti hanno palesemente confermato come la delicata tematica interessi diverse zone, con pesanti riflessi economici per i nostri allevatori ed agricoltori.”

“A questo punto-precisa l’esponente leghista-vista l’inadeguatezza delle decisioni fin qui prese a livello regionale, accolgo con particolare favore la notizia che il Ministro Centinaio s’incontrerà a breve con i suoi omologhi Costa e Stefani, per trattare proprio di questo tema che vede la nostra regione fra le più colpite, pur se anche altre zone d’Italia sono alle prese con questo problema.”

“Sono certo, dunque-conclude fermamente Roberto Salvini-che il Governo nazionale saprà mettere in campo, in tempi ragionevoli, azioni mirate e produttive per fronteggiare questa emergenza; il sottoscritto, è naturalmente disponibile ad esporre anche a Roma, quanto ripetutamente e finora vanamente espresso sull’argomento pure nell’Aula del Consiglio regionale, alfine di scongiurare ulteriori simili episodi come quelli accaduti nell’amiatino.”