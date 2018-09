Massa Marittima, sì unanime alla mozione della Lega per il recupero della cattedrale romanica

L’atto presentato da Marco Casucci impegna la Giunta regionale a sensibilizzare Comune e Soprintendenza a iniziative per riportare alla luce l’antico edificio.



Massa Marittima: Sì unanime alla mozione presentata dal consigliere regionale dell’Ufficio di Presidenza Marco Casucci (Lega) per il recupero della cattedrale romanica rinvenuta nella zona del podere Miserone a Massa Marittima.

L’atto ha ricevuto voto favorevole in commissione Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione e formazione, presieduta da Gianni Anselmi (Pd).

L’edificio, i cui resti furono messi in luce durante una campagna di scavi archeologici negli anni ’80, risulta ad oggi ancora interrato e coperto dai rovi.

Come si legge nella mozione, si impegna presidente e Giunta regionale “a sensibilizzare il comune di Massa Marittima e la Sovrintendenza archeologica di Siena, Grosseto e Arezzo ad adottare tutte le iniziative possibili perché vengano ripresi gli scavi e riportato alla luce un presumibile gioiello dell’architettura romanica”.

Si chiede, inoltre, di reperire e destinare risorse, anche ai piccoli centri e non solo alle grandi città.



“Con soddisfazione - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - nella seduta della competente Commissione consiliare, è stata approvata all’unanimità e di questo ringrazio i colleghi Consiglieri, una mia mozione che mira al pieno recupero della cattedrale romanica, ubicata nella zona del podere Miserone, nel territorio di Massa marittima.” “In particolare - prosegue Casucci - l’atto impegna la Giunta Toscana a sensibilizzare il Comune grossetano e la Soprintendenza, affinchè adottino tutte le possibili iniziative perché vengano ripresi gli scavi, riportando, così, alla luce un presumibile gioiello dell’architettura romanica.” “Inoltre, visto il naturale impegno economico che comporta tale fondamentale opera - sottolinea l’esponente leghista - l’organo regionale dovrà, dunque, reperire e destinare delle risorse anche ai piccoli centri come Massa marittima, con lo scopo, riferendomi alla cattedrale in questione, che una volta ristrutturata, possa essere valorizzata e promossa nel miglior modo possibile.” “Resto, infatti dell’avviso - conclude Marco Casucci - che l’immenso e qualificato patrimonio artistico-culturale presente nella nostra regione, abbisogni sempre di una costante attenzione da parte delle Istituzioni.”