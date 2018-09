M5S: Giannarelli a Grosseto per il ‘Tour Eco Impresa’

Grosseto: Lunedì 17 settembre il presidente del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle in Regione Toscana, Giacomo Giannarelli, sarà in Maremma per un'altra tappa del “Tour Eco Impresa”.

Sono previste diverse visite ad alcune delle attività che rappresentano un'eccellenza del territorio.

"Ho pensato a quest'iniziativa - spiega Giannarelli - per conoscere meglio le realtà toscane che già oggi svolgono un ruolo da protagoniste nel settore della green economy e del riciclo. I nostri incontri servono, tra l'altro, ad approfondire gli ambiti di attività delle imprese che visitiamo, a capire le prospettive di sviluppo del settore e le possibili misure a sostegno".

L'appuntamento con la stampa - a margine di uno degli incontri previsti - è per le 15,30 davanti allo Studio Ecogeo di piazza del Sale a Grosseto.