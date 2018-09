Â«Milleproroghe, vaccini: dietrofront continui, sulla salute dei bambini non si gioca al ribassoÂ»

«Milleproroghe, vaccini: dietrofront continui, sulla salute dei bambini non si gioca al ribasso»

Grosseto: "In Parlamento - spiega Elisabetta Ripani deputato Forza Italia - stiamo assistendo a una pagina politica vergognosa. Restiamo basiti di fronte all’ennesimo dietrofront sulla questione vaccini: pensavamo che avesse vinto la linea del buonsenso e della scienza, purtroppo ci sbagliavamo.

Un comportamento gravissimo perché tocca la salute dei bambini e nel contempo mette in agitazione il mondo della scuola a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Il M5s spieghi agli italiani questa nuova giravolta: in commissione Affari sociali mercoledì dichiara che anche per i piccoli iscritti al nido e alle materne vale l’obbligatorietà vaccinale, mentre passata la notte comunica che per un altro anno (fino al 10 marzo 2019) valgono le autocertificazioni. Follia. Sanno i pentastellati che i certificati medici non possono essere sostituiti da documenti privi di valore scientifico? Non vogliono rischiare la faccia firmando un decreto fuori da ogni logica che lede il principio fondamentale del diritto alla salute ma, per accontentare il fronte no vax già in subbuglio e non perdere una fetta del loro consenso, fanno l’ennesimo errore giocando sulla pelle dei bambini. Vergogna. Ci eravamo illusi che le audizioni del mondo scientifico avessero fatto prevalere l’evidenza scientifica e il buonsenso. Forza Italia continuerà a lottare per difendere i bambini e le loro famiglie, la linea azzurra è ed è stata chiara, ci affidiamo alla comunità scientifica e non a chi non ha titoli per esprimersi. I pentastellati si confermano dilettanti allo sbaraglio incapaci di governare. Oggi serve piuttosto un nuovo vaccino per debellare il virus dell'ignoranza e dell’irresponsabilità, per contrastare un partito che in barba alla ragione continua a danneggiare il nostro Paese".