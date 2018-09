Forza Italia Grosseto: ‘Aeroporto Baccarini: guardiamo avanti e smettiamola con gli attacchi politici che hanno l’unico risultato di ferire la Maremma’

Grosseto: “Il fallimento della compagnia aerea svizzera SkyWork ha palesato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, il vero volto del centrosinistra maremmano”. A dirlo è Alessandro Marrini, Coordinatore provinciale di Forza Italia Grosseto che continua:

“Come dimostrano i dati riportati dal Sole 24Ore, Grosseto è la provincia in Toscana che ha maggiormente sofferto la crisi economica dal 2008 ad oggi, con redditi pro-capite inferiori rispetto alle altre aree regionali. Dieci anni durante i quali a guidare la Maremma è stato principalmente, ricordiamolo, il centrosinistra. Abbiamo l’urgenza di far ripartire l’economia dopo l’immobilismo del passato e ogni soluzione deve essere messa in campo così da dare un futuro a questa terra bellissima che, sfortunatamente, è stata mal gestita fino a pochi anni fa”.

Ancora l’esponente di Forza Italia: “I voli di linea all’aeroporto grossetano Baccarini possono rappresentare una delle tante opportunità che la Maremma merita di sfruttare per far crescere il settore turistico che, assieme all’agricoltura e altri comparti, potrebbe delineare la ripresa della nostra provincia. Il percorso iniziato con la compagnia SkyWork era sperimentale e ha dimostrato che l’aeroporto grossetano ha le potenzialità di ospitare, oltre ai voli charter e quelli privati, anche un servizio differente. Quindi adesso, come sta già facendo il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, occorre trovare un’altra strada da seguire”.

Termina così la nota di Marrini: “Detto questo dispiace leggere attacchi e critiche infondate da parte di chi per anni non ha saputo dare risposte ad un territorio che ha tante potenzialità ancora inespresse. Dispiace perché quelle parole arrivano dai veri responsabili di una crisi che ha messo in ginocchio la Maremma e soprattutto dispiace perché così facendo non si colpisce un avversario politico ma si ferisce una provincia che sta tentando di riprendersi da un torpore in cui l’hanno fatta cadere gli stessi che oggi sputano veleno”.