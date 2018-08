INCENERITORE. â€˜MARRAS CI HA MESSO 18 ANNI PER CAPIRE CHE L'IMPIANTO ERA ED E' UN FERRO VECCHIOâ€™

INCENERITORE. ‘MARRAS CI HA MESSO 18 ANNI PER CAPIRE CHE L'IMPIANTO ERA ED E' UN FERRO VECCHIO’

La Dichiarazione della Segreteria Provinciale del PCI di Grosseto

Scarlino: La storia in politica non va mai dimenticata. In anni non sospetti un partito i DS con a capo l'ex on. Sani, l'ex Sindaco e poi Presidente della Provincia Marras, l'ex presidente della Provincia Scheggi con una maggioranza ampia che comprendeva i Ds, la Margherita, il Psi, Rifondazione, i Comunisti Italiani discusse per molto tempo il Piano Provinciale dei Rifiuti… Oggi, Marras nell'intervento di qualche giorno fa, chiede che l'impianto venga tolto dal ciclo dei rifiuti.

Ebbene, se vuole può chiedere a Lio Scheggi chi fu ha chiedere di togliere l'impianto dal ciclo dei rifiuti in quella lontana stagione politica. Fummo noi Comunisti Italiani (oggi PCI) che non firmammo il documento provinciale. Ricordiamo che tutti i Sindaci della Provincia erano d'accordo per bruciare a Scarlino così come tutte le altre forze politiche di quella maggioranza, compresa Rifondazione, accettarono e firmarono quel documento. Ci fa piacere che Marras abbia cambiato idea e che ora veda anche lui quanto sia pericoloso l'impianto di Scarlino, definendolo ferro vecchio. Ci ha messo solo 18 anni per capirlo visto che anche da Presidente della Provincia ha sempre autorizzato l'impianto a bruciare. La cosa non ci stupisce, ad essere maligni, magari è una uscita in previsione delle prossime candidature e quindi c'è un riposizionamento politico per recuperare i continui disastri elettorali, oltre alla speranza che il popolo, i cittadini siano di memoria corta e non ricordino.

Fa sorridere che Marras capogruppo PD in Regione Toscana chieda agli assessori del suo partito di rivedere il proprio voto. Questa richiesta avviene perché il capogruppo non era a conoscenza della delibera di giunta ? oppure Marras ha capito che avrebbe perso altri pezzi di partito e 2 sindaci Follonica e Scarlino e prova a recuperare su ciò che è stato già deliberato ? Suona strano che un politico navigato sempre schierato con le correnti più forti, non sapesse della delibera di autorizzazione a bruciare a Scarlino. Altra cosa è capire se Marras è convinto a dare battaglia affinché l'inceneritore non torni a bruciare. In questo caso perché non esce dalla maggioranza con tutto il PD, facendo così decadere il Presidente della Regione Rossi che è di Leu ? perché si limita ad una interrogazione che non avrà nessun effetto reale di sostanza ? probabilmente serve solo per compiacere e calmare le acque interne nel grossetano e non far scappare chi ancora è iscritto a quel partito ?

Dopo 15 anni, qualcuno potrebbe anche dire aveva ragione il PCI, ora ci aspettiamo fatti concreti e veri non dichiarazioni in politichese. Il nostro partito sta con i Sindaci di Follonica e Scarlino, con i cittadini e con quei lavoratori che hanno diritto ad un lavoro sicuro senza barattare la loro salute.

La Segreteria Provinciale del PCI di Grosseto