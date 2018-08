PSI Follonica: 'apprezzata la presa di posizione del Sindaco Benini'

Follonica: “Prendere posizione contro la Regione e un atto importante. Per questo abbiamo apprezzato la presa di posizione del sindaco Benini conscio che i rapporti con la regione Toscana sono complessi e articolati e non si limitano alla vicenda inceneritore”.

Cosi apre la nota del PSI Follonica che continua: “La Regione avrà molte frecce al proprio arco per rendere pan per focaccia al Comune di Follonica, essendo diventato, con lo svuotamento delle province, il principale ente finanziatore di tantissime attività comunali. E' bene che i cittadini vengano messi a conoscenza che le " guerre" si fanno senza sconti e senza esclusione di colpi. Accogliamo, perciò, con favore che il Pd follonichese abbia appoggiato la nostra proposta di referendum contro l inceneritore. Lo statuto del comune lo prevede ed in consiglio comunale Francesco Aquino aveva anticipato la proposta tra lo scetticismo generale”.

La nota del PSI Follonica termina così: “La nostra mozione gira da tempo nei computer dei consiglieri comunali (come pubblicato a mezzo stampa) e nei tavoli della coalizione di maggioranza. Ci auguriamo a questo punto che il Sindaco faccia propria la proposta del Psi, presentata da Aquino, raccolta dal Pd accogliendo la mozione per indire il referendum popolare”.