PCI: ‘GRAVE IL MANCATO RINNOVO CONTRATTUALE PER 250 LAVORATORI DI SEI TOSCANA. RESPONSABILITA' DEL GOVERNO PD E DEL RENZISMO’

Dichiarazione della Segreteria Provinciale del PCI di Grosseto

Grosseto: “A 250 lavoratori, non verrà rinnovato il contratto da Sei Toscana. Dare la responsabilità al decreto dignità dei mancati rinnovi significa non voler raccontare la verità ai cittadini. I mancati rinnovi purtroppo sono dovuti al fatto che i lavoratori avendo perso ogni diritto con i governi PD e Renzi erano e sono più deboli e ricattabili nell'accettare contratti precari senza stabilizzazione”. A dirlo è la Segreteria Provinciale del PCI Grosseto.

Continua così la nota del PCI: “Se Sei Toscana, in questi anni ha sempre rinnovato i contratti, pur in modo precario, non si capisce perché adesso non rinnovi gli stessi. Allora la domanda è spontanea ma come è possibile per Sei Toscana fare a meno di 250 lavoratori sei fino allo scorso anno e in alcuni casi da 6 anni ha rinnovato i contratti ? Il decreto dignità che non ci convince come partito ha un pregio ovvero di dire basta allo sfruttamento attraverso contratti precari e senza prospettiva. Siamo vicini ai lavoratori ma, queste sono le conseguenze di politiche sempre più di destra del PD che ha disintegrato le tutele e i diritti dei lavoratori, abituando un certo tipo di aziende e imprenditori allo sfruttamento dei lavoratori”.

Termina così la nota della segreteria provinciale del PCI: “A tutti i lavoratori, vi invitiamo ad unirvi alla battaglia tornando a manifestare contro chi ci ha ridotti in queste condizioni. Manifestiamo e votiamo contro quei partiti come il PD che in questi anni hanno reso i lavoratori schiavi e cercano di rifarsi una verginità dopo che hanno eliminato l'art.18 e dato oltre 35 miliardi alle banche invece di aiutare i lavoratori. Non dimentichiamo chi è il nemico dei lavoratori e delle famiglie. Non dimentichiamo chi ha governato a favore dei potenti contro il popolo. Il PD è un partito neoliberista, non è più da tempo un partito di sinistra”.