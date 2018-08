«Sui vaccini il M5s dimostra incapacità, ignoranza e irresponsabilità. Lasci stare i bambini»

Grosseto: "Una posizione inaccettabile che mette a rischio la salute e la vita dei bambini. Il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale per i piccoli iscritti agli asili e alle scuole materne - afferma Elisabetta Ripani,

deputato Forza Italia -, stabilito dal Governo con un emendamento al decreto “Milleproroghe”, è un grave errore, figlio della disinformazione scientifica e delle teorie del complotto tanto care ai pentastellati. I cinquestelle antepongono la propaganda del loro partito alla difesa dei bambini. Basta con le teorie “No Vax”, basta con le bufale, le fake news e i medici fai da te. I vaccini salvano le vite, sono una grande conquista della scienza da difendere senza se e senza ma.

Medici e immunologi sono stati chiari: l'Italia è sotto la copertura vaccinale del 95% e le soglie di sicurezza non sono ancora raggiunte in tutte le regioni né per tutte le fasce d’età. A correre i rischi maggiori sono i bambini piccoli e soprattutto gli immunodepressi che non possono essere vaccinati. Il ministro della Salute pentastellato, Giulia Grillo, è un medico, certe cose dovrebbe saperle e dovrebbe agire di conseguenza. Invece sbaglia consapevolmente e ancora persevera quando dichiara di voler garantire ai piccoli immunodepressi la collocazione in classi con una soglia vaccinale alta. Prima considerazione: da quando un ministro della Salute ha anche il potere di formare le classi? Punto secondo: dopo le classi-ghetto procederà con l'interdizione alle aree comuni per i bambini non vaccinati lasciandoli in isolamento? Frasi deliranti, proprio come quelle urlate in aula dalla senatrice pentastellata Paola Taverna. Ma nel M5s per fortuna qualcuno si mette una mano sulla coscienza, ragiona e con coraggio rinnega la posizione del gruppo. È il caso della senatrice Elena Fattori e del deputato Giorgio Trizzino.

Il ministro Grillo definisce “chiacchiere da bar” i commenti scaturiti dall’emendamento al “Milleproroghe”, mentre in questi ultimi giorni medici e immunologi di tutta Italia si stanno scagliando duramente contro il Governo perché faccia un passo indietro. Anche le dichiarazioni del presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Walter Ricciardi, del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, e di molti illustri esperti, sono chiacchiere da bar ministro? Forza Italia è sul piede di guerra, non permetteremo il ritorno al Medioevo per mano della follia di chi ci governa. I giallo-verdi (e ci appelliamo soprattutto al leghista Matteo Salvini affinché rompa il suo silenzio) abbiano, almeno su un tema così importante e delicato, un sussulto di responsabilità. E alle famiglie dico: affidatevi alla medicina e vaccinate i vostri bambini senza ulteriori ritardi".