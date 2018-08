Effetto Di Maio: 'Quando dignità significa disoccupazione'

Le nuove regole del governo su contratti a termine “mandano a casa” 250 lavoratori SEI Toscana.

Intervento di Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo.

Monterotondo Marittimo: L’azione di “cambiamento” del governo gialloverde è indubbiamente veloce e gli effetti delle scelte attuate si possono registrare anche vicino a noi. Sei Toscana, l’impresa che gestisce la raccolta e smaltimento rifiuti, a seguito del decreto dignità, che ha cambiato le norme sui contratti a termine e i contratti interinali, ha deciso di “mandare a casa” 250 lavoratori interinali. "La lettura del decreto non è chiara - spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine - e il legale ha consigliato l'azienda di non rinnovare i contratti.

Per garantire i servizi è stata trovata la soluzione di esternalizzare alle coop del territorio.



Le coop forse chiameranno gli stessi lavoratori? Che garanzie ci sono ? Che dignità c'è in tutto questo? Il risultato sono disagi per i cittadini perché molti servizi si interromperanno, un grave danno per l’impresa, un dramma per molte famiglie.



Tutto questo avviene nel silenzio colpevole di un governo incapace e nell’inerzia dei sindacati.

La perdita di 250 posti di lavoro è un fardello pesantissimo, un colpo sociale.

Fermatevi. Lo dico nella consapevolezza dell’importanza di ognuno dei 250 coinvolti. È da irresponsabili determinare queste situazioni, è da irresponsabili non fare di tutto per evitarle.

Il mio è un appello a tutte le istituzioni - conclude Giacomo Termine -, ai deputati eletti in tutte le liste e, in particolare, a quelli che rappresentano la maggioranza governativa nelle nostre terre. Fermateli!”