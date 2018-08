Pierandrea Vanni - UDC: ‘Le punzecchiature del responsabile agricoltura del PD di Grosseto lasciano il tempo che trovano’

“La pastorizia è alle prese con una crisi drammatica determinata anche da ripetuti, gravi attacchi di lupi e diibridi”.

Sorano: “Le punzecchiature del responsabile agricoltura del PD di Grosseto lasciano il tempo che trovano”, a dirlo in una nota è Pierandrea Vanni, commissario provinciale dell’UDC Grosseto, che poi continua: “e soprattutto non spostano di un millimetro una situazione pesantissimi che vede la pastorizia alle prese con una crisi drammatica determinata anche da ripetuti, gravi attacchi di lupi e diibridi”.

“Sappiamo bene che vi sono vincoli europei, che spesso non c'è identità di vedute fra le istituzioni e che esistono valutazioni sulle strategie da seguire a volte assolutamente divergenti ma questo che cosa significa: assistere passivamente al massacro di un settore che oltre a una rilevanza economica e ambientale è frutto di sacrifici e di duro lavoro di generazioni di allevatori?”

Conclude il comunicato del commissario provinciale: “L'Udc non è assolutamente interessato a forme di marketing politico nel quali in molti si distinguono nei vari schieramenti ma sostiene con convinzione l'azione del comitato pastori e di Mirella Pastorelli, che da molto tempo svolgono un' importante azione di stimolo e di sollecitazioni mettendo in campo conoscenza del problema e difesa esclusiva degli interessi dei pastori e chiede che finalmente le istituzioni tutte, Regione, Governo, parlamento, Unione Europea diano risposte concrete prima che sia troppo tardi per la pastoriizia maremmana, e toscana.. In tal senso il commissario provinciale ha informato e sensibilizzato nuovamente il segretario nazionale ed europarlamentare e i parlamentari dell'Udc” .