Sindaco di Follonica Benini: â€˜Turismo, lo strumento della variante a servizio di una strategia piÃ¹ ampiaâ€™

Sindaco di Follonica Benini: ‘Turismo, lo strumento della variante a servizio di una strategia più ampia’

Follonica: "Un’analisi oggettiva dei dati sulla stagione turistica è ancora prematura, anche per ciò che potrebbe apparire come un trend in continuità rispetto agli anni precedenti sulla permanenza e sulla capacità di spesa del turismo locale. Non esistono ancora dati consolidati o strutturati, per cui ci riserviamo di contare su un dato analitico per fare valutazioni definitive", così inizia il sindaco di Follonica Andrea Benini,

e continua " E comunque anche trend di presenze in calo possono nascondere dinamiche interessanti di cambiamento: da una prima analisi, infatti, si evidenzia un consolidamento del ricettivo, soprattutto del ricettivo di qualità, ed una perdita sul collocamento delle seconde case. Se tale dinamica si confermerà, una volta rilevati i dati reali, potrebbe portare ad analisi e politiche del turismo di maggior impatto per tutto l'ambito territoriale.

Su questo si innestano politiche di lungo raggio, anche attraverso l'adozione della Variante urbanistica, che tendono proprio a consolidare questa dinamica di riposizionamento del target turistico, migliorando ed ampliando la ricettività (per tipologia e per livello). Se i dati confermeranno questo andamento, significherebbe che le scelte strategiche fatte dall'amministrazione vanno nella giusta direzione, offrendo strumenti concreti agli operatori per riqualificare le strutture ricettive, creare un contesto favorevole per nuovi investimenti. Ma anche per variare i tematismi che il Comune è in grado di offrire, aprendosi ad un territorio più ampio (l’impegno sulla creazione dell’Ambito Maremma toscana nord di cui siamo capofila), investendo sul turismo sportivo (come abbiamo fatto potentemente in questi anni, fuori dalla stagione balneare), scommettendo sulla valorizzazione dell’Ilva, mi riferisco in particolare all’Accordo con la Scuola Normale per la Fonderia 1 che vedrà nascere iniziative congressuali, laboratori, workshop con centinaia di ragazzi e studenti da tutta Italia".



"Certamente occorre dotarsi delle chiavi di lettura per cogliere, senza facilonerie, le dinamiche del territorio - continua Benini- tenere sotto controllo costante i flussi, le tendenze, le scelte individuali e dei gruppi, le strutture e tutto il potenziale ricettivo; in questo senso la costituzione dell'Ambito e la progettazione del relativo OTD (Osservatorio Turistico) risultano essere strumenti essenziali di crescita e di pianificazione del territorio e delle risorse, per non disperdere potenziale o sfuggire alle dinamiche di un mercato sempre più globale e sempre più competitivo.

Condivido, quindi, con l'assessore Baldi che una sola tipologia di turismo, quello familiare italiano e spesso locale, non sia più sufficiente a supportare questo mercato dominato da operatori e vettori internazionali sempre più vicino e sempre più low cost.

Nostro obiettivo, resta quindi, quello di caratterizzare il prodotto Golfo di Follonica e Colline, che è dato dalla capacità di esprimere servizi e supporto al possibile utente. Il costo di un prodotto è proporzionale alla percezione che se ne ha: è smisuratamente caro se privo dell'esperienzialità che un territorio deve saper dare; è unico se quel territorio conquista il mio senso di appartenenza, rispetta le mie esigenze e contribuisce al mio benessere oltre che al mio piacere personale.