Ottaviani Fratelli d’Italia Follonica: l’Assessore Baldi si deve dimettere

Follonica: “Ho letto con interesse la risposta dell'assessore Baldi al nostro comunicato con il quale noi come Fratelli d'Italia ne chiedevamo le dimissioni per una palese incapacità politica”. Questo è quanto afferma Agostino Ottaviani, consigliere Comunale di FdI Follonica.

“Ora – continua l’esponente politico di Fratelli d’Italia, – invece ne chiedo ancor di più le dimissioni non solo per la sua poco capacità politica, ma anche per la cocciutaggine con cui si rapporta alle critiche, pensando di aver sempre e comunque ragione, e non mettendosi mai in discussione”.

Continua la nota: “Vorrei dunque analizzare per punti le critiche che muoviamo come FdI Follonica all'assessore Baldi, con la speranza che la prossima sua risposta vada a colpire ogni punto qua inserito, e anziché scrivere cose come quella che ho ultimamente letto, nella quale imputa a FdI di costruire muri e non creare ponti, forse, mi si permetta la battuta, a questo punto Baldi si confonde con i suoi ex colleghi del Consorzio Etruria, che di muri se ne sono intesi molto, ma molto bene”.

Ancora Agostino Ottaviani: “Nella campagna elettorale del 2014, la colazione di centrosinistra metteva nel programma, in merito al Turismo, lo sfondamento di quota un milione di presenze. Oggi, e siamo nel 2018, e vicini alla scadenza di tale giunta di centrosinistra, le presenze purtroppo sono solo 573.000. Quindi lontanissime dal milione sbandierato in campagna elettorale. L'incremento dell'8%, niente vuol dire. Se si promette alla cittadinanza un milione di presenze, con un incremento di quasi il 100%, e si porta a casa un 8% vuol dire o che la promessa era irrealizzabile e quindi una presa in giro nei riguardi degli elettori, o in alternativa forse l'assessore al Turismo e la Giunta che governa Follonica, hanno sbagliato politica turistica”.

Termina così Agostino Ottaviani: “Ci dica Baldi quale delle due risposte è quella più veritiera: hanno promesso l'impossibile pur di vincere, oppure non è stato in grado di ben governare come tutta la Giunta? Quando l'assessore Baldi parla di non “spennare” i turisti, richiamando dunque all'ordine gli imprenditori locali, ha mai pensato che questi imprenditori pagano delle tasse comunali, tra l’altro tra le più alte in provincia, se non in Regione Toscana? Baldi si è mai domandato se il gioco dello “spennare” non inizia proprio da Largo Cavallotti, dove l'amministrazione di sinistra “spenna” la classe imprenditoriale, che a sua volta deve tenere i prezzi alti per vivere?”

Agostino Ottaviani – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Follonica