Marcheschi (FdI): ‘Body Cam per la Polizia municipale, la Regione sostenga i Comuni’

Firenze: “Con i tagli alle Forze dell’Ordine e le crescenti problematiche di sicurezza sul territorio, il ruolo delle Polizie municipali assume sempre più peso, per questo servono dotazioni adeguate e professionalità elevata, non possono più essere considerati solamente come i “bancomat dei Comuni” ad affermarlo è Paolo Marcheschi, presidente del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia.

“Presenterò una mozione affinché la Regione Toscana segua il solco della Lombardia e stabilisca dei finanziamenti per i Comuni finalizzati a migliorare la preparazione e la dotazione degli agenti, per esempio con l’introduzione delle body-cam, le telecamere mobili collegate con la centrale operativa che accrescono il livello di sicurezza degli agenti favorendo al contempo comportamenti controllati sia da parte degli operatori che dei cittadini, e permettendo anche di ricostruire gli interventi prosegue Marcheschi, che poi conclude: “come Fratelli d’Italia siamo molto sensibili al tema della sicurezza dei cittadini e di coloro che sono chiamati a garantirla, anche contro le sempre più attuali strumentalizzazioni gratuite”. L'iniziativa segue la proposta lanciata dall'Assessore grossetano Fabrizio Rossi, che nei giorni scorsi aveva chiesto all’Assessore regionale Bugli un intervento in tal senso.