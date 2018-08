Sandro Marrini: 'Provincia di Grosseto: ottimi risultati raggiunti, con Vivarelli Colonna nella battaglia per ridare dignitÃ  allâ€™ente'

Sandro Marrini: 'Provincia di Grosseto: ottimi risultati raggiunti, con Vivarelli Colonna nella battaglia per ridare dignità all’ente'

Grosseto: "La richiesta del presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, trova Forza Italia pienamente d’accordo - scrive Sandro Marrini coordinatore provinciale Forza Italia Grosseto -: servono maggiori finanziamenti per l’ente provinciale così da intervenire su strade e scuole. Condividiamo la battaglia portata avanti da Vivarelli Colonna, oggi anche vicepresidente di Upi Toscana (Unione delle Province d’Italia), per contrastare il centralismo della Regione che sta portando a sé competenze che dovrebbero essere appannaggio di Province e Comuni, mettendo così in gravi difficoltà gli enti minori, che si trovano a gestire ambiti di fondamentale importanza senza avere le risorse finanziarie necessarie.

Pensiamo alle scuole e alle strade di competenza provinciale: per garantire sicurezza e funzionalità servono finanziamenti che la Provincia fatica a reperire. Condividiamo quindi quanto espresso da Vivarelli Colonna durante il direttivo dell’Unione delle Province d’Italia: le richieste fatte dal presidente sono le richieste di Forza Italia. Ridare ai cittadini il potere di eleggere gli organi politici dell’ente provinciale, riportare le Province ad avere un ruolo di coordinamento tra Comuni e Regione e di programmazione per lo sviluppo dei territori di competenza. La denuncia di Vivarelli Colonna sulla pericolosa riduzione dei servizi a causa di una continua carenza di risorse fatta al ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, è pienamente condivisibile. Così come condivisa è la scelta sulla Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) portata in approvazione con il bilancio durante l’ultimo Consiglio provinciale: come ha spiegato già il presidente non si poteva fare diversamente. L’ente provinciale deve tornare ad avere un ruolo centrale. Confidiamo che il Governo provveda il prima possibile a chiarire il futuro delle Province".