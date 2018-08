Sul DEFR, prove tecniche di governo per il CentroDestra

Marcheschi (FdI): “Dalla maggioranza nessuna spinta innovatrice”.

Firenze: “Un DEFR che non dà quel colpo di reni di cui la Toscana ha bisogno e che non prende atto della necessità di un cambio di rotta urgente del governo regionale evidenziato dagli indicatori economici. Pur di non alterare gli equilibri e l’assetto attuale, la maggioranza sceglie incomprensibilmente di rimanere ferma e salvaguardare il proprio sistema di potere”, questo il commento di Paolo Marcheschi, presidente del gruppo Consiliare regionale di Fratelli d’Italia.

“La conseguenza – continua Marcheschi - è una Toscana che rischia sempre più la marginalità politica in un Paese che chiede a gran voce un profondo rinnovamento politico, economico e sociale che anche stavolta Rossi e il PD non vogliono o non sanno ascoltare e perseguono nelle stesse politiche e dinamiche assistenziali ed economicamente mortificanti che hanno portato la nostra Regione alle difficoltà attuali, perdendo l’occasione per portare soluzioni o proposte differenti”.

Termina così il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Il DEFR è un mero strumento di indirizzo, ma rappresenta comunque la cartina tornasole della linea operativa della maggioranza. Come centrodestra abbiamo presentato otto ordini del giorno di integrazione al DEFR: otto semplici iniziative (elencate sinteticamente qui sotto) per dare un segnale su alcune tematiche, che a nostro avviso la sinistra sottovaluta. Esprimiamo soddisfazione perché cinque di queste proposte sono state approvate dall'aula e una, quella sul abusivismo commerciale, è stato rinviata in commissione”.