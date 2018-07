Comune Follonica, firma la petizione del ‘Comitato per il No’ all’inceneritore di Scarlino.

Follonica: “Ho firmato insieme alla mia giunta e all'intero Consiglio comunale con molta convinzione, la petizione lanciata dal “Comitato per il No” all'Inceneritore di Scarlino contro la riapertura dell'impianto di Scarlino." Così il sindaco di Follonica Andrea Benini durante il Consiglio comunale di oggi per ribadire la posizione dell'amministrazione follonichese da sempre contraria alla riapertura dell'inceneritore.

La scorsa settimana la Regione Toscana ha chiuso la Conferenza dei Servizi con un parere positivo nonostante la posizione dei sindaci di Follonica e Scarlino: "Amministrare un territorio - continua Benini - significa occuparsi dei propri cittadini partendo dal diritto dal quale non si può prescindere: quello alla salute. L'impianto di Scarlino non garantisce l'affidabilità necessaria a tutelare la salute dei cittadini e non sono due sindaci ostili a sostenerlo, ma un ente super partes e affidabile come il CNR che ha sottolineato in una recente relazione una carenza impiantistica che non può essere sottaciuta”.

Termina così il sindaco di Follonica: “Ho chiesto, in sede di Conferenza dei servizi, la Valutazione di impatto sanitario a massima tutela dei cittadini di questo territorio, ma non è stata concessa, così come non è stata accordata la richiesta avanzata dai comuni di sospendere la Conferenza in attesa della sentenza del Consiglio di Stato prevista per ottobre. Adesso non ci resta che mostrare la nostra contrarietà facendo squadra con i cittadini per far sentire la nostra voce forte e unita alla Regione Toscana".