Oneri di urbanizzazione, Forza Italia appoggia le critiche di geometri e costruttori

Castiglione della Pescaia: Il coordinamento di Forza Italia di Castiglione della Pescaia, in questi giorni, ha raccolto numerose critiche da giometri e da costruttori, riguardanti la tassa per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto sono alti a confronto ad altre realtà.

"Ci risulta - dice il coordinatore di Forza Italia Massimiliano Palmieri - che le tariffe date dalla regione Toscana, all’amministrazione siano le seguenti:

microzona 1 (capoluogo centro)microzona 2 (capoluogo espansione)microzona 3 (residenziale turistica Roccamare Punta Ala) regione € 33.18 portate dall'amministrazione C.d.P € 56.40, un aumento del 70% la microzona 4 rurale da € 33.18 a € 49.76 un aumento del 50%, lasciando invariata per le frazioni Tirli, Buriano, Vetulonia.

Tali numeri ci sembrano eccessivi, vero che tale denaro va nel capitolo opere pubbliche, ma è anche vero che il cittadino che investe non debba farsi carico per il contributo eccessivo che questa amministrazione chiede.

Oggi l’edilizia è in crisi, crediamo che gli oneri cosi onerosi non diano lo slancio per una ripresa economica, ma bensì la uccide, non vedendo gru nel comprensorio.

L’edilizia è un motore trainane per diverse categorie artigianali e progettisti, crediamo che un abbassamento delle aliquote possa portare maggiore sviluppo.

Confidiamo che l’amministrazione riveda questa tassa onerosissima, per il bene del paese stesso".